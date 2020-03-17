Киншаса, , 09:49 — REGNUM В результате трагедии на реке Лукуга в Демократической Республике Конго (ДРК) погибли 15 человек. Об этом 17 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По меньшей мере 15 человек, преимущественно студенты, погибли во время путешествия по реке на самодельной каноэ, лодка перевернулась, что и привело к трагическим последствиям.

«Мы получили информацию, что в лодке находилось не менее 30 человек, среди них были дети», — отметил в комментарии журналистам агентства офицер местной полиции Пекос Маканга.

Местные рыбки спасли 15 человек, но остальные люди найдены не были, в настоящее время их тела разыскиваются. Уже найдено семь тел.