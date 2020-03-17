Владивосток, , 02:43 — REGNUM В дежурную часть Владивостока обратилась 72-летняя жительница города с заявлением о вымогательстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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Как выяснили следователи, бабушке угрожал сожитель её дочери. Угрожая потерпевшей топором, он забрал у неё 5 тыс. рублей, мобильный телефон и скрылся. Злоумышленник оказался ранее неоднократно судимым жителем Артёма. Он был объявлен в федеральный розыск и задержан в городе Ижевске, где в отделе полиции дал признательные показания.

В отношении разбойника возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (Разбой), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске полиция обвиняет двух мужчин в разбойных нападениях и вымогательстве.