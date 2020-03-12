Красноярск, , 16:26 — REGNUM В Красноярске передали в суд дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в грабеже, разбойных нападениях и вымогательстве. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Расследование преступлений, по версии следствия совершённых обвиняемыми, началось в августе 2018 года, когда в полицию обратился один из потерпевших, 27-летний житель Красноярска. Как следовало из его заявления, обвиняемые отобрали у него телефон, банковскую карту и шантажируя требовали дополнительно передать им 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин, 29 и 36 лет, которые, по версии следствия, устраивали ловушки для молодых мужчин через сайт знакомств. Для этого обвиняемые создавали на сайте страницы несуществующих несовершеннолетних девушек и заводили переписку с молодыми людьми.

С одной из таких «девушек» потерпевший начал переписку и, через некоторое время, они договорились о встрече. На эту встречу, по данным следствия, по указанному адресу вместо «девушки» приехали обвиняемые, которые усадили потерпевшего в машину, отобрали личные вещи, банковскую карту и сняли с ним видео, за которое потом требовали 50 тыс. рублей, угрожая выложить это видео в интернет.

В ходе следствия полиция установила, что ещё двое пользователей популярного сайта знакомств попали в подобную ловушку. Всего же материальный ущерб пострадавшим был нанесён на сумму более 70 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», части 2 и 3 статьи 162 УК РФ «Разбой» и части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Расследование закончено, дело передано в Железнодорожный районный суд Красноярска.