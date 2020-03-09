Воронеж, , 12:30 — REGNUM Два человека, в том числе ребёнок, погибли, трое пострадали при наезде водителя на семью из пяти человек в Воронежской области. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в ночь с 8 на 9 марта, в 23:30 мск в Павловском районе села Воронцовка на улице Мостовой. По предварительным данным 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-211, не справившись с управлением, допустил съезд на обочину и наехал на семью с детьми, шедшую по краю дороги.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались мальчик восьми лет и 58-летняя женщина. Ещё три пешехода, 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток были госпитализированы с различными травмами.

Водитель был задержан, результаты медицинского обследования показали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщалось о вынесении приговора в Костроме мужчине, ставшему виновником ДТП, в котором погиб восьмилетний ребёнок.

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