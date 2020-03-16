Чимкент, Казахстан, , 13:31 — REGNUM Четыре гражданина Узбекистана скончались из-за отравления угарным газом в Енбекшинском районе Чимкентской области Казахстана, сообщает 16 марта агентство «Казинформ».

В департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что металлический контейнер был переоборудован под жилое неотапливаемое помещение. Граждане Узбекистана отапливали помещение твердым топливом.

В результате пять человек отравились угарным газом. Четверо скончались на месте, еще один — госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Мангистауской области Казахстана скончались четыре человека, в том числе трое детей, из-за отравления угарным газом.

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