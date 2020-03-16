Барнаул, , 13:07 — REGNUM Под уголовное дело попал высокопоставленный чиновник администрации Барнаула. Как сообщает СКР, в получении крупной взятки подозревают заместителя главы города, в сферу работы которого входят вопросы градостроительства и земельных отношений. Это означает, что сегодня, 16 марта, задержан Сергей Дёмин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из официального сообщения следует, что преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю и именно они оказали силовую поддержку при проведении обысковпо месту жительства и на рабочем месте чиновника.

«По предварительным данным следствия, подозреваемый, в должностные обязанности которого входят вопросы градостроительства и земельных отношений, в 2019 году, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором АО СЗ «Барнаулкапстрой», получил от предпринимателя взятку в размере двух миллионов 900 тысяч рублей», — поясняют следователи. Мзда предназначалась за общее покровительство и лояльное отношение со стороны администрации города.

Решается вопрос о заключении Сергея Дёмина под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 февраля 2020 года СУ СК РФ по Алтайскому краю при содействии оперативных сотрудников Управления ФСБ России по Алтайскому краю обыски провели по месту жительства и работы генерального директора АО СЗ «Барнаулкапстрой». По данным следствия, арестованный по делу о взятках генеральный директор полностью подконтрольной мэрии компании «Барнаулкапстрой» брал деньги у подрядчиков за беспрепятственную приёмку работ на объектах.

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