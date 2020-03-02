Барнаул, , 08:52 — REGNUM Арестованный по делу о взятках генеральный директор полностью подконтрольной мэрии компании «Барнаулкапстрой» брал деньги у подрядчиков за беспрепятственную приёмку работ на объектах. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщают «Вести-Алтай».

Сообщается, что за неполный год работы вставший у руля компании Александр Канаков выстроить коррупционную схему в сугубо личных интересах.

«Подрядчики, работающие на объектах «Барнаулкапстроя», должны были перечислять Канакову деньги за своевременную и беспрепятственную приёмку строительных работ. А возможно, и за то, чтобы строительные огрехи остались незамеченными», — пишут алтайские журналисты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 февраля 2020 года СУ СК РФ по Алтайскому краю при содействии оперативных сотрудников Управления ФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства и работы генерального директора АО СЗ «Барнаулкапстрой».

Согласно материалам уголовного дела, за беспрепятственную приёмку работ по договору подряда и строительства подозреваемый получил около трёх миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Читайте также: Гендиректора «Барнаулкапстрой» поместили под стражу