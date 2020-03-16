Гусиноозёрск, Бурятия, 16 марта 2020, 09:07 — REGNUM В Гусиноозерском осетровом рыбоводном хозяйстве Бурятии погибло почти четыреста особей краснокнижного байкальского осётра, общей массой 192 кг. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.
Сотрудники надзорного органа начали проверку по этому факту для выяснения причин массовой гибели животных. Они уже взяли пробы воды и корма.
«Согласно предварительным данным имеются признаки герпесвирусной болезни рыбы», — отметили в прокуратуре.
Расследование взял под личный контроль восточно-байкальский природоохранный прокурор. По итогам проверок, как отмечается, виновные будут привлечены к ответственности.
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