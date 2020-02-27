Иркутск, , 09:44 — REGNUM Байкальские нерпы, массовая гибель которых был зафиксирована в 2017 году, вновь привлекли учёных. Как сообщает verbludvogne.ru, на средства гранта в размере 286 400 рублей представители Иркутского государственного аграрного университета (ИРГАУ) намерены детально изучить сердечно-сосудистую систему байкальских тюленей. Дело в том, что ранее установить точную причину массовой гибели этих животных не удалось, но в их сердцах было найдено омертвение тканей (некрозы).

«Мы решили проверить и отправить на гистологию все органы животных. Оказалось, что именно в сердце имелись некрозы. Этот факт явно не был связан с возрастом, а если инвазия (проникновение паразитов) имела место, то не та, что могла привести к гибели нерпы. Осталось много вопросов, на которые нам необходимо было найти ответ», — пояснила доцент кафедры анатомии, физиологии и микробиологии ИРГАУ Ирина Аникиенко.

Помимо исследований образцов тканей погибших в 2017 году нерп, в планах проекта есть и обследование животных в нерпинариях. Однако иркутский учёный Виталий Рябцев не исключает, что интерес к погибшим три года назад нерпам мог возникнуть ради того, чтобы попробовать доказать «перенаселенность» Байкала нерпой и разрешить промышленное убийство эндемика.

Напомним, Байкальская нерпа — это один из трех видов пресноводных тюленей. Их популяция составляет примерно 130 тыс. особей. В конце октября 2017 года на юге побережья Байкала в Иркутской области и Бурятии была обнаружена 141 мертвая нерпа. В пробах воды, взятых специалистами Росприроднадзора, не обнаружено загрязняющих веществ, превышающих допустимую норму, а при вскрытии туш не обнаружилось патологических изменений и признаков незаконной добычи животных.

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Байкальская нерпа до сих пор не внесена в основной (правовой) раздел Красной книги, и указана только в «перечне… животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде», но её промысел запрещён с 1980 года, так как популяция нерп сильно уменьшилась из-за браконьерства. Исключение сделано лишь учёным и представителям коренных народностей Севера (в основном эвенкам).

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Но после того, как местные «эксперты» стали заявлять, что популяция нерп чрезмерно выросла, а охота на неё и деликатесы из тюленьего мяса могут привлечь зимой туристов на Байкал, среди местных бизнесменов и чиновников появились «деятели», выступающие против запрета охоты на байкальскую нерпу.

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