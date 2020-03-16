Петропавловск-Камчатский, , 07:36 — REGNUM За одну ночь, с 15 на 16 марта 2020 года, на Камчатке выпало 40% месячной нормы осадков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатгидрометцентре.

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Скорость ветра в минувшую ночь в столице Камчатки достигала 28 м/сек, а за 12 часов на полуостров высыпалось 40% месячной нормы снега. Циклон смещается на север, интенсивность осадков снижается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке циклон с обильным снегопадом ожидали, все службы жизнеобеспечения и спасатели были приведены в повышенную готовность.