Петропавловск-Камчатский, , 10:45 — REGNUM Мощный циклон с ветром до 30 м/сек и сильной метелью идёт на Камчатку со стороны Охотского моря. Все спасательные службы приведены в режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

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В ночь с 13 на 14 марта под влияние атмосферного вихря попадут сразу четыре района региона — Петропавловск-Камчатский, Вилючинский район, Елизово и Усть-Большерецкий район.

Спасатели не исключают ухудшения обстановки на автомобильных дорогах и аварий на электросетях.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовую погоду с сильной метелью и ветром до 30 м/сек ждут в Северо-Курильском районе Сахалинской области.