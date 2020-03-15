Ташкент, , 18:43 — REGNUM Правительство Узбекистана сообщило о первом в стране случае заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, в связи этим сообщаем о том, что с 16 марта все вылеты по международным направлениям и в страны СНГ отменяются, говорится в сообщении Uzbekistan Airways.

«16 марта 2020 года будут выполнены заключительные рейсы только по следующим направлениям Дели — Ташкент, Ташкент — Рига — Ташкент», говорится в сообщении.

«Приостановление международных рейсов планируется до 5 апреля 2020 года», говорится в сообщении.