Бердянск, Украина, , 15:22 — REGNUM В Азовское море недалеко от санатория «Бердянск» на деревянном баркасе вышли трое рыбаков, с которыми оборвалась связь, сообщили 14 марта в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям Запорожской области.

В определенное время рыбаки не вышли на связи. Поиски пропавших рыбаков проводились сотрудниками ГСЧС в восьми километрах от берега.

По состоянию на 13:00 (14:00 мск) 15 марта поиски пропавших рыбаков продолжаются. В поисках был задействован вертолет МИ-8МТ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, для троих рыбаков рыбалка в Ростовской области могла окончиться гибелью. Одного из них спасли из ледяной воды в акватории залива Мигулянка. Лодка рыбака утонула. Двое других спасенных рыбаков отправились ловить рыбу на реку Маныч на надувной лодке.