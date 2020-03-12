Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM В Ростовской области трое мужчин едва не погибли во время рыбалки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 марта.

Так, 9 марта в акватории залива Мигулянка в станице Вёшенской спасатели вытащили из ледяной воды мужчину, лодка которого утонула. 11 марта ловля рыбы на реке Маныч в Пролетарском районе едва не стоила жизни двоим жителям посёлка Гигант, отправившихся на рыбалку на надувных лодках.

Спасатели призывают рыбаков-любителей соблюдать правила безопасности при эксплуатации плавсредств.