Брно, Чехия, , 10:39 — REGNUM Университетская больница в городе Брно пострадала от кибератаки, приведшей к отключению компьютерной сети во всём учреждении. Об этом сообщает ZDNet.

Компьютерные системы Университетской больницы Брно подверглись кибератаке 13 марта. Из-за приостановки работы информационной сети пришлось отложить хирургические операции, а новые пациенты с острыми заболеваниями были перенаправлены в близлежащую Университетскую больницу Святой Анны.

Администрация больницы не раскрывает подробностей инцидента. Расследованием кибератаки занимается полиция, а также специалисты Национального центра кибернетической и информационной безопасности Чехии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале хакеры атаковали компьютерную сеть Маастрихтского университета в Нидерландах. Администрации учреждения пришлось выплатить злоумышленникам 30 биткоинов (около 200 тыс. евро), чтобы восстановить доступ к файлам в университетской сети.

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