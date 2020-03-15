Екатеринбург, 15 марта 2020, 10:29 — REGNUM В Свердловской области по данным синоптиков 15 марта ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, его налипание на проводах и гололёд на дорогах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области также сообщили, что предупреждения о непогоде разосланы главам муниципалитетов и городских округов, для принятия мер по предупреждению ЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области синоптики предупредили об усилении ветра 14 марта.
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