Багдад, , 18:24 — REGNUM В Ираке в результате нового обстрела базы пострадали пятеро военных коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщил 14 марта представитель коалиции во главе с США по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Майлс Кэггинс на странице в соцсети Twitter.

«Как минимум (25) 107-мм ракет попали в иракский лагерь Эт-Таджи, где размещены войска коалиции, — написал он. — Трое военнослужащих коалиции и двое иракских ранены».

Ранее ряд СМИ сообщил, что 14 марта военная база Эт-Таджи на севере Багдада вновь подверглась обстрелу реактивными снарядами.

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