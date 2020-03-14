Багдад, , 16:08 — REGNUM Военная база «Таджи» американской коалиции на севере Багдада, где дислоцируются американские и британские военнослужащие, вновь подверглась обстрелу реактивными снарядами. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает телеканал «Аль-Джазира».

По имеющимся данным, по базе «Таджи» было выпущено как минимум десять реактивных снарядов класса «Катюша». Информация о потерях на базе не сообщается.

Напомним, что подобный обстрел базы «Таджи» был произведен несколько дней назад. Тогда погибли трое военнослужащих американской коалиции и еще 12 получили ранения. Всего по базе было выпущено 18 реактивных снарядов класса «Катюша».