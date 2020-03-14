Исламабад, , 05:18 — REGNUM 28 человек оказались инфицированы новым коронавирусом в Пакистане, что вынудило власти страны к принятию новых экстренных мер по сдерживанию пандемии, сообщает Xinhua.

Выступая на пресс-конференции 13 марта, специальный помощник премьер-министра страны по вопросам здравоохранения Зафар Мирза объявил о формировании новой национальной стратегии борьбы с коронавирусом.

Планируется закрыть международные полеты на 15 дней. На 14 дней будут перекрыты западные пограничные переводы с Ираном и Афганистаном. Все колледжи и школы будут закрыты на период до 5 апреля. Ограничение касается как частных, так и государственных школ. Отменяются все спортивные, культурные и развлекательные мепроприятия, религиозные собрания и судебные слушания.

Кампанию по борьбе с эпидемией возглавит комитет борьбы со стихийными бедствиями.