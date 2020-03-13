Москва, , 19:58 — REGNUM Никулинский суд Москвы 16 марта определит, подлежит ли пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании имущества бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко в доход государства, сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Захарченко.

«Решение будет оглашено 16 марта в 9.30», — сообщил адвокат.

Речь идёт о постановлении Никулинского суда от 1 декабря 2017 года. По нему 9 миллиардов рублей, найденных у Захарченко, должны быть перечислены в счёт государства.

Однако адвокат Захарченко заявляет, что Пресненский суд Москвы не установил получение его подзащитным денежных средств, а это является поводом для пересмотра решения о взыскании в доход государства имущества экс-полковника.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 г.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима по обвинениям в получении взятки и воспрепятствовании правосудию.