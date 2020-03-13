Алексеевка, Белгородская область, 13 марта 2020, 15:12 — REGNUM Схрон боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Алексеевском городском округе Белгородской области. Снаряды изъяли и ликвидировали на специальном полигоне, сообщили 13 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.
Тайник обнаружили сотрудники областного управления ФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий. От посторонних глаз было скрыто 113 артиллерийских снарядов различного калибра.
Взрывотехники транспортировали снаряды к полигону, а затем уничтожили.