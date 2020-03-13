Алексеевка, Белгородская область, , 15:12 — REGNUM Схрон боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Алексеевском городском округе Белгородской области. Снаряды изъяли и ликвидировали на специальном полигоне, сообщили 13 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

Тайник обнаружили сотрудники областного управления ФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий. От посторонних глаз было скрыто 113 артиллерийских снарядов различного калибра.

«Несмотря на то, что после окончания Великой Отечественной войны прошло много лет, на территории региона систематически выявляются взрывоопасные предметы. Это требует от органов безопасности и других правоохранительных структур немедленного реагирования с целью недопущения использования находки в противоправных целях», — подчеркнули в МЧС.

Взрывотехники транспортировали снаряды к полигону, а затем уничтожили.