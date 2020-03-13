Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM Усиление ветра до 20 метров в секунду ожидается в Свердловской области 14 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В связи с предстоящей непогодой, спасатели призывают свердловчан соблюдать меры безопасности и не прятаться от порывов ветра за транспортными остановками или под стенами домов, с балконов и крыш которых могут упасть предметы. Прятаться необходимо в подъездах или подземных переходах.

Также необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в ветреную погоду.

Отметим, что о штормовом ветре предупреждены руководители муниципалитетов и профильных ведомств для принятия необходимых профилактических мер.