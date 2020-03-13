Воронеж, , 12:25 — REGNUM Контрафактная табачная продукция на сумму около 4,8 млн рублей изъята сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Воронежу. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 13 марта.

В рамках возбуждённого уголовного дела задержаны двое жителей Воронежа, 36 и 55 лет — криминальным бизнесом занимались, по версии следствия, отец и сын.

По данным полиции, подозреваемый приобрели на территории Воронежа немаркированную табачную продукцию и, планируя в дальнейшем продать, хранили её в арендованном складском помещении. При обыске на складе полицейские нашли контрафактную табачную продукцию в объеме около тонны — под названиями известных российских и зарубежных марок.

«В настоящее время оперативные сотрудники полиции и следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в пресс-службе.