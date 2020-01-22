Мухоршибирский район, Бурятия, , 13:41 — REGNUM В Мухоршибирском районе Бурятии задержали 18-летнего юношу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних учениц коррекционной школы-интерната. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, сообщение о преступлении поступило в декабре 2019 года.

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах один из воспитанников заведения неоднократно насиловал несовершеннолетнюю школьницу. В 2018 году он совершил изнасилование ещё одной девочки в лесу возле детского лагеря.

«В указанном интернате на протяжении последних нескольких лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств», — отметили в СКР.

В отношении руководителей заведения возбуждено уголовное дело о должностном преступлении, поскольку они своевременно не выявили эти факты. Дело рассматривается отделом по расследованию особо важных дел управления. Обвиняемый в изнасиловании заключён под стражу, поскольку к настоящему моменту ему уже исполнилось 18 лет.

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