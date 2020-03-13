Рига, , 11:56 — REGNUM Буря в Латвии унесла жизни двух человек. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) страны.

По данным ведомства, трагедия произошла возле Акнисте, сильный порыв ветра сломал дерево, которое упало на автомашину. В это время в транспортном средстве находились два человека. Оба погибли.

Отмечается, что наиболее сильный удар стихии пришёлся на портовую Лиепаю. Так, в торговом центре (ТЦ) XL Sala ветер сорвал металлическую часть фасада, а на площади скульптура Карлиса Зале обрушилася декоративная кирпичная стена площадью 40 метров.