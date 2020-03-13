Екатеринбург, , 11:20 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор ранее судимому 25-летнему жителю Омска, обвиняемому в серии грабежей пунктов микрозаймов и аптек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Он признан винным и ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый был задержан 24 октября 2019 в Екатеринбурге после серии ограблений, которые произошли накануне.

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Всего следствию удалось доказать причастность злоумышленника к 15 преступным эпизодам.

Отметим, что суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

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