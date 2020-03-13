Хабаровск, , 11:23 — REGNUM Без жизненно важной вакцины от клещевого энцефалита может остаться Хабаровский край — поставщики препарата проигнорировали объявленный минздравом региона аукцион.

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Как выяснило ИА Амурмедиа, в причинах случившегося сейчас разбираются специалисты минздрава.

При этом в краевом минздраве не могут понять, в чём причин — вся аукционная документация была составлена в соответствии с законом.

На запросы журналистов крупнейшие производители вакцины — Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН и предприятие «Микроген» ничего вразумительного не ответили. Центр им. Чумакова РАН, составивший ранее предложение о закупке вакцины, вообще проигнорировал запрос, «Микроген» сообщил, что «запросов на поставку вакцины не получал».

Издание выяснило, что с подобной же проблемой уже столкнулись Сахалинская и Иркутская области, а также ряд других субъектов Дальнего Востока.

Новый аукцион стартовал 5 марта и продлится до 17 марта. Если он пройдёт успешно, то вакцина в регионы поступит только через месяц. К серьёзным последствиям это не приведёт, так как действие вакцины круглогодичное и прививки не требуют соблюдения сезонности. Тем не менее, каждый день просрочки отодвигает момент, когда медики могут приступить к вакцинации. Тем временем в этом году на Дальнем Востоке прогнозируют аномально ранее начало клещевого сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ждут раннего пробуждения энцефалитных клещей.