Южно-Сахалинск, , 09:45 — REGNUM Сильная метель и штормовой ветер до 30 м/сек ожидаются в субботу, 14 марта, в Северо-Курильском районе Сахалинской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Сахалинской области.

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В администрацию муниципалитета направлено предупреждение и рекомендации по реагированию на опасные погодные явления. Все службы жизнеобеспечения приведены в состояние повышенной готовности, контроль осуществляет ГУ МЧС по Сахалину и Курилам.

Жителям рекомендовано без крайней необходимости не покидать населённые пункты, отказаться от дальних поездок, охоты и рыбалки.

Как сообщало ИА REGNUM, сильная метель и штормовой ветер накрыли островной регион 11 марта. 45 пассажиров рейсового автобуса, следовавшие из Поронайска в столицу региона, были спасены из снежного плена и размещены в ПВР.