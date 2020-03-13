Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM Массовая драка между уроженцами из азиатских стран СНГ и жителями Дагестана произошла вечером 12 марта в центре Петербурга возле торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте.

В результате драки один мужчина оказался в больнице, 11 человек были задержаны, возбуждено уголовное дело. Об этом информирует 13 марта пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение от нескольких очевидцев конфликта на пульт дежурного поступило в четверг около 19:40 мск. Встревоженные горожане сообщали, что на площади возле торгового центра «Галерея» происходит массовая драка.

На место незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства несколько человек, в возрасте от 18 до 35 лет. Одному из участников инцидента потребовалась помощь медиков.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время полиция устанавливает всех участников конфликта и причины его возникновения», — отмечают в Главке МВД.

Агентство «Оперативное прикрытие» уточняет, что полиция задержала двоих граждан Узбекистана в возрасте 20 и 21 лет и девятерых уроженцев Дагестана. Медицинская помощь понадобилась одному из кавказцев, он был доставлен в Мариинскую больницу с колото-резаным ранением левого бедра.