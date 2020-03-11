Южно-Сахалинск, , 06:40 — REGNUM На Сахалине бушует сильная метель. Ветер достигает 25 м/сек. С порывами до 33 м/сек. Остановлено автобусное сообщение, некоторые участки дорог перекрыты. Заложниками разгулявшейся непогоды стали 45 пассажиров рейсового автобуса, направлявшиеся из Поронайска в Южно-Сахалинск в 3 часа ночи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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В семи километрах от села Взморье автобус не смог продолжать путь из-за снежных заносов и застрял.

«Было принято решение эвакуировать пассажиров во временный пункт размещения в школе села Взморье. Отправили школьный автобус. В 11 часов утра доставили людей на место. В медицинской помощи никто не нуждается. Всех накормили, напоили горячим чаем. Как только позволит погода, доставим людей в областной центр», — рассказал первый заместитель транспорта и дорожного хозяйства Сахалина Эдуард Ри.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 марта синоптики спрогнозировали на Сахалине и Курилах мощный циклон с ураганным ветром.