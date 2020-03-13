Казань, , 09:11 — REGNUM В гараже на улице Тэцевской в Казани в салоне автомашины «ВАЗ-21 099» обнаружены тела 60-летнего мужчины и 53-летней женщины с признаками отравления выхлопными газами. Следственными органами Татарии начата доследственная проверка.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ, пострадавшие отравились в результате отсоединения от выхлопной трубы автомобиля укреплённого на ней шланга для вывода продуктов горения из гаража на улицу. Тела направлены на экспертизу, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронеже были госпитализированы две девушки, 1999 и 2001 годов рождения. Обе в состоянии средней тяжести, у них были выявлены признаки отравления угарным газом.

Читайте также: В Воронеже три девушки отравились угарным газом