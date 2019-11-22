Воронеж, , 13:28 — REGNUM Три случая отравления угарным газом зарегистрировано в Воронеже с начала недели, все пострадавшие госпитализированы, сообщили в пресс-службе Управления ГО и ЧС по Воронежу 22 ноября.

Так, 19 ноября поздно вечером из дома по адресу ул. Студенческая, 1, были госпитализированы две девушки, 1999 и 2001 годов рождения. Обе в состоянии средней тяжести, у них были выявлены признаки отравления угарным газом.

В ночь на 22 ноября студентка, проживающая в доме по улице Никитинская, сообщила о плохом самочувствии. Девушку также госпитализировали с отравлением угарным газом.

В Службе спасения напомнили, что источниками угарного газа являются газовые приборы, водонагреватели, газовые, масляные и дровяные печи, а также двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Накоплению окиси углерода в помещении могут способствовать забитый дымоход и недостаточный доступ свежего воздуха в помещение.