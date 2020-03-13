Томск, , 07:18 — REGNUM В 2019 году в Томской области было совершено 2614 общеуголовных мошенничеств, сообщили ИА REGNUM в администрации региона. Это в два раза больше, чем в 2018 году.

Среди мошенничеств, совершённых в прошлом году, нераскрытыми осталось 1521 — каждое второе. Три четверти нераскрытых мошенничеств были совершены с использованием интернета или мобильной связи.

В обладминистрации уточнили, что жители региона перечислили мошенникам свыше 40 млн рублей.

По данным полиции, ежедневно регистрируется до десяти случаев мошеннических действий в отношении жителей региона. Власти Томской области советуют не отвечать на звонки с номеров +7495… и +7499…

Как сообщало ИА REGNUM, в результате дистанционных преступлений у жителей Омской области за сутки было похищено более 3 млн рублей.

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