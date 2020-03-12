Омск, , 09:00 — REGNUM В результате дистанционных преступлений у жителей Омской области за сутки похищено свыше 3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 марта в областном УМВД.

Полиция за сутки приняла у омичей 32 заявления о дистанционных преступлениях, в том числе 18 были совершены под предлогом отмены несуществующих банковских операций. Суммы ущерба варьируются от 3 тысяч до миллиона рублей. Общий ущерб превысил 3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, обманывавшего пенсионеров.

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