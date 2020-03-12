Бровары, , 12:00 — REGNUM В городе Бровары Киевской области в отделении «Альфа-Банка» прогремел взрыв, сообщило 12 марта издание «Гражданский ревизов».

По данным журналистов, в результате взрыва осколки стекла разлетелись на несколько метров от эпицентра. К счастью, никто не пострадал.

Полиция ведёт следственные действия, подробности происшествия пока не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные попытались взорвать банкомат. В результате взрыва повреждение получило здание банка, а банкомат остался цел.

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