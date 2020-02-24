Киев, , 08:55 — REGNUM В столице Украины в ночь на 24 февраля в отделении Таксомбанка, расположенного по адресу проспект Маяковского, 26 произошел взрыв. Об этом 24 февраля сообщает издание «Информатор».

По предварительной информации, целью злоумышленников был банкомат. Взрыв прогремел в районе 01:55 (02:55 мск), однако, как сообщило издание, обращение в полицию поступило около 03:20 (04:20 мск).

Жители домов, расположенных недалеко от банка, сообщили, что слышали громкий хлопок, однако, откуда донесся звук было неясно. О том, что взрыв произошел в отделении банка выяснилось полтора часа спустя.

В результате взрыва было серьезно повреждено здание банка однако банкомат остался невредим. Пострадавших в результате взрыва нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

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