Нижний Новгород, , 10:14 — REGNUM В Нижнем Новгороде на территории Канавинского района произошёл пожар в цехе по производству полиэтиленовых мешков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило спасателям в 8:02 мск. Открытое горение было ликвидировано на площади 350 кв метров. С места происшествия эвакуированы 12 человека, четверо спасены. Детей в числе этих граждан нет. Также нет погибших и пострадавших.

В ликвидации последствий пожара участвуют 78 человек и 20 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар на складе с радиотехникой, площадь возгорания составляла 3 тыс. кв. м. В результате пожара обрушился ангар.