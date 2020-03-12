Екатеринбург, 12 марта 2020, 08:11 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.
Гражданин задержан и находится под подпиской о невыезде. На данный момент установлена причастность мужчины к 10 преступным эпизодам. Максимальная санкция по инкриминируемой ему статье (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ) составляет шесть лет лишения свободы в колонии.
По версии органов дознания, неизвестные звонили людям пенсионного возраста, сообщая им о том, что якобы их дети или родственники попали в дорожно-транспортное происшествие. Злоумышленники заявляли, что для освобождения от ответственности необходимо передать деньги.
Впоследствии к обманутым людям приезжал подозреваемый и забирал у них деньги.
В правоохранительных органах также обращаются к тем, кто мог пострадать от его противоправных действий, и просят обратиться в полицию.