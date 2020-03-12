Улан-Удэ, , 07:51 — REGNUM Пожар в столице Бурятии Улан-Удэ унёс жизни четырёх человек. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, возгорание произошло вечером 11 марта в двухэтажном многоквартирном доме.

К моменту прибытия пожарных, горела квартира на первом этаже. Используя лестницу, им удалось спасти со второго этажа здания семь человек, в т.ч. пять детей. Ещё десять смогли эвакуироваться самостоятельно.

«В результате пожара огнем повреждена квартира на первом этаже, прогорело межэтажное перекрытие. Общая площадь пожара составила 9 кв. м. В результате воздействия продуктов горения погибли 4 человека», — добавили в ведомстве.

Дознаватели МЧС и эксперты в настоящее время рассматривают две основные версии возникновения пожара — аварийный режим работы электрооборудования и неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.

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