Улан-Удэ, , 14:45 — REGNUM На территории Бурятии с начала 2020 года зарегистрировано 502 пожара, при которых погибли 31 человек. Ещё 16 получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

«Отмечу, что количество погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 15 случаев», — заявил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы управления Константин Скворец.

По его словам, основными причинами возгораний стали неправильная эксплуатация электрооборудования или печей. Причём, в 15 случаях гибели людей жертвы находились в состоянии алкогольного опьянения.

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