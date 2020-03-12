Чебоксары, , 07:20 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор бывшему налоговому инспектору, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями. Он получил условный срок за то, что позволил одной из компаний избежать ответственности за уклонение от налогов, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре и следственном управлении СКР по Чувашии.

Перед судом предстал бывший налоговый инспектор ИФНС России по городу Чебоксары. По данным правоохранителей, с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года подсудимый, возглавляя выездную налоговую проверку, незаконно занизил налогооблагаемую базу проверяемой организации на сумму более 2,8 млн рублей, что привело к недоначислению налога.

«В связи с чем руководитель организации избежал уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Напомним, под уголовную ответственность можно попасть при наличии крупного размера неуплаченных налогов и сборов. В следственном управлении уточняют, что фигурант уголовного дела находился «в приятельских отношениях с руководителем проверяемой организации».

Ленинский районный суд Чебоксар признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ему назначено два года условно с испытательным сроком на полтора года.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах был вынесен приговор по другому уголовному делу коррупционной направленности. Суд признал виновной в халатности бывшего судебного пристава межрайонного отдела регионального УФССП. Ущерб оценён следствием в 11,8 млн рублей, пострадавшим по делу проходит взыскатель.

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