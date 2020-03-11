Чебоксары, , 11:33 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор бывшему судебному приставу межрайонного отдела регионального УФССП, которую признали виновной в халатности. Ущерб оценён следствием в 11,8 млн рублей, пострадавшим по делу проходит взыскатель, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствием и Московским районным судом установлено, что с июня 2017 года по март 2018 года, занимая должность судебного пристава-исполнителя и обладая сведениями о наличии у должника средств на банковском счете, фигурантка уголовного дела «своевременно и надлежащим образом не предпринимала мер к обращению на них взыскания».

«В результате взыскателю был причинен ущерб на общую сумму около 11,8 млн рублей», — говорят в следственном управлении.

Суд признал бывшего пристава виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»), оштрафовав на 200 тыс. рублей. Кроме того, она на два года лишена права занимать должности представителя власти.

В управление ФССП внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в чувашском Новочебоксарске был уволен с должности и осуждён за серию коррупционных преступлений пристав-исполнитель. В том числе ему инкриминировалось получение незаконного вознаграждения и неправомерное окончание возбужденных исполнительных производств. Ему было назначено два года исправительных работ за служебные подлоги и мелкое взяточничество.