Пенза, , 19:56 — REGNUM Собранные доказательства вины признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю ООО «Зерносушильная компания Оранж» в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Как сообщает СУ СК РФ по Пензенской области, обвинительный приговор вынесен по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Судом и следствием установлено, что директор агрофирмы в период с октября 2013 года по февраль 2017 года уклонялся от уплаты НДС (налог на добавленную стоимость) на сумму более 45 млн рублей путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и незаконного применения налоговых вычетов. Также, путем обмана сотрудников налоговой инспекции, с июля по октябрь 2014 года под видом возмещения НДС посредством подложных документов он похитил 1,3 млн рублей.

В ходе разбирательства гендиректор агрокомпании возместил ущерб, причиненный в результате мошенничества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени перед судом предстанет бывший старший бухгалтер главной бухгалтерии УФСИН России по Тюменской области. Гражданка обвиняется в мошенничестве.

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