Тюмень, , 14:41 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет бывший старший бухгалтер главной бухгалтерии УФСИН России по Тюменской области. Гражданка обвиняется в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что в период с марта 2014 года по июль 2019 года старший бухгалтер УФСИН переводила себе на счёт заработную плату свыше начисленной. Таким образом за указанный период она похитила около 2,7 млн рублей.

Гражданка обвиняется по по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).