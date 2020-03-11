Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Районные суды Петербурга и более десятка больниц вновь оказались в списке «минёров», которые продолжают терроризировать государственные учреждения, вымогая 120 биткоинов. Об этом сообщает 10 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, во второй половине дня среды эвакуируются Василеостровский, Октябрьский Петродворцовый, Ленинский районные суды. Также в рассылке злоумышленников значатся взрослые и детские городские и областные больницы, военные госпитали и психиатрические больницы.

Как и прежде, злоумышленники требуют перечислить им 120 биткоинов.