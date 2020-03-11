Москва, , 14:45 — REGNUM Московский городской суд 11 марта оставил без изменения постановление об аресте экс-заместителя главы столичного отдела УВД по ЗАО Игоря Ляховца, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляцию без удовлетворения», — объявила судья Лариса Полякова.

Ранее другой обвиняемый по делу Голунова Денис Коновалов признался в совершении преступления и дал обличающие показания против своего экс-руководителя Ляховца, который, по версии следствия, является организатором преступления.

Следователи полагают, что Ляховец, Коновалов и ещё трое экс-сотрудников полиции похитили, избили и подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Позднее журналист был оправдан, а против пятерых экс-сотрудников полиции возбуждены уголовные дела.