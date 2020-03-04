Ужгород, Украина, , 12:39 — REGNUM В Закарпатье на границе с Румынией пограничники обнаружили пакеты с медицинскими масками, сообщило 4 марта местное издание Mukachevo.net.

По данным журналистов, ночью патруль нашёл недалеко от границы пять спрятанных полиэтиленовых пакетов, в которых находились 3650 медицинских масок.

Напомним, ранее на Украине был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-2019.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия ввела запрет на вывоз медицинских масок за пределы страны. Ограничение будет действовать до 1 июня 2020 года.

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