Ужгород, Украина, 4 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Закарпатье на границе с Румынией пограничники обнаружили пакеты с медицинскими масками, сообщило 4 марта местное издание Mukachevo.net.
По данным журналистов, ночью патруль нашёл недалеко от границы пять спрятанных полиэтиленовых пакетов, в которых находились 3650 медицинских масок.
Напомним, ранее на Украине был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-2019.
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Как сообщало ИА REGNUM, Россия ввела запрет на вывоз медицинских масок за пределы страны. Ограничение будет действовать до 1 июня 2020 года.
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