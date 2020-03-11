Артёмовский, Свердловская область, , 10:30 — REGNUM В Свердловской области перед судом предстанет 39-летний гражданин, обвиняемый в попытке сбыта крупной партии наркотиков и незаконном сбыте наркотиков в значительном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отметим, что обвиняемый в ходе следствия признал свою вину, сотрудничал со следственными органами и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Уголовное дело по существу рассмотрит Артёмовский городской суд.

По версии следствия, житель Артёмовского с 2018 по 2019 гг. занимался незаконным сбытом наркотиков, используя интернет. Закупив партию, он размещал наркотики в тайниках («закладках») и после получения денег от клиентов, сообщал им место «закладки».