Улан-Удэ, , 10:07 — REGNUM Таможенники в Бурятии задержали гражданина Монголии, пытавшегося незаконно вывезти через границу почти две тысячи медицинских масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

1910 масок весом 5,2 кг он спрятал в автомобиле под чехлами кресел. Как отмечается, это первый подобный случай на Бурятской таможне после выхода постановления правительства РФ о временном запрете на вывоз из России отдельных товаров, в том числе, медицинских масок.

«Запрет не распространяется на вывоз товаров для личного пользования, но в данном случае количество перемещаемого товара говорит о его коммерческом предназначении», — отметили в управлении.

К тому же мужчина сам признался, что намеревался продать маски у себя в стране. Однако таможенники маски изъяли, а на самого нарушителя возбудили дело об административном правонарушении.

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