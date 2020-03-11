Якутск, , 03:10 — REGNUM В Якутии создали комиссию по проверке факта усыпления животных в пункте передержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Распоряжение о формировании комиссии по проведению проверки подписал председатель правительства Якутии Владимир Солодов. В состав вошли члены правительства, полиции, представители общественности и средств массовой информации.

«Комиссия максимально открыто и объективно оценит ситуацию, установит правомерность исполнения комплекса мер по обнаружению вируса бешенства у животных, а также нарушения санитарно-эпидемиологических правил в период карантина при вскрытии контейнера с умерщвленными животными», — пояснили в пресс-службе.

Итоговое заключение будет выдано 12 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Якутска заявила, что в пункте передержки процесс усыпления животных был правомерным.

Всего зоозащитниками было обнаружено 153 трупа собак и 48 кошек.